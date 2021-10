Un francobollo per ricordare Luigi Einaudi, emesso oggi

Il grande economista e secondo presidente della Repubblica Italiana Luigi Einaudi è stato ricordato oggi con l'emissione di un francobollo, valido per la posta ordinaria. L'emissione avviene in coincidenza con il sessantesimo anniversario della morte. La vignetta del francobollo riproduce un ritratto di Einaudi. Nato nel 1874 a Carrù, in Piemonte, da famiglia borghese, laureato a Torino nel 1895, Luigi Einaudi è stato professore all'Università di Torino dal 1902 al 1961 e al Politecnico di Torino e alla Bocconi di Milano per quasi un quarto di secolo, sino alla sua estromissione ordinata dalla dittatura nel 1925. Dopo l'esilio in Svizzera, assume il governatorato della Banca d'Italia nel 1945 e per i 10 anni a seguire è protagonista assoluto della politica nazionale ai massimi livelli. Eletto alla Costituente, regge la politica economica del governo italiano sino al 1948 quando viene eletto Presidente della Repubblica. Ritornato nel 1955 a vita privata di studioso e di instancabile giornalista, muore a Roma nel 1961.