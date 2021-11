Profumo, il nostro bando per passare dai titoli ai cantieri

"Con il Bando Next Generation We faremo in modo che nei Comuni del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta si passi dai titoli ai cantieri. Li metteremo nelle condizioni di rispondere ai bandi, evitando la burocrazia, e di mettere a punto progetti sostenibili nel tempo". Lo ha sottolineato Francesco Profumo, presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo, presentando il bando Next Generation We. "Il nostro progetto è a disposizione del Paese. Dobbiamo lavorare tutti insieme", ha detto Profumo. "Nel quadro del Pnrr, sebbene il Governo italiano abbia fortemente centralizzato il processo di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi nonché le interazioni con la Commissione Europea, le Pubbliche Amministrazioni territoriali hanno un ruolo essenziale: a esse competono investimenti pari a oltre 87 miliardi di euro. Regioni ed Enti locali saranno quindi in prima linea" spiega Profumo. "Le Pubbliche Amministrazioni territoriali - aggiunge il presidente della Compagnia San Paolo - non fungono solo da gestori delle risorse loro assegnate ma agiscono anche come pianificatori in grado di plasmare le traiettorie evolutive delle rispettive aree di competenza in un'ottica di sviluppo del territorio. È fondamentale la capacità degli enti locali di anticipare la fase di progettazione degli interventi, indispensabile per riuscire a mobilitare risorse ingenti in tempi rapidi, senza dover attendere, come spesso accade, la certezza delle risorse assegnate. Il Bando Next Generation We vuole favorire la nascita di una nuova generazione di progetti emergenti che spicchino in termini di rilevanza per i territori, canalizzandoli fin dall'inizio verso la finanziabilità nella cornice del Pnrr e aumentandone così le potenzialità per raggiungere la fase esecutiva".