Intesa: 5 mln per azienda green Electronic Systems

Parte da Momo, in provincia di Novara, la rivoluzione green nel riciclo della gomma, a cominciare dagli pneumatici usati. Protagonista la Electronic Systems, due volte premiata dalla Commissione Europea. Il sistema brevettato dall'azienda consente di rimettere subito in produzione la gomma recuperata, a cui viene conferito un grado di purezza elevatissimo. Intesa Sanpaolo ha concesso 5 milioni di finanziamenti attraverso i plafond stanziati per la riconversione green e il sostegno alla circular economy. L'intervento rientra nel piano più ampio per dare supporto agli investimenti legati al Pnnr. Lo stabilimento di Momo dà lavoro a circa 100 persone. "Siamo un'azienda nata in provincia di Novara e da qui stiamo portando una soluzione innovativa in tutto il mondo, grazie anche alle competenze sviluppate nel tempo con i nostri sistemi di misurazione della gomma, che coprono la maggior parte del settore, Cina compresa. Vogliamo dare un contributo fondamentale alla transizione green e pensiamo che nel post pandemia si siano aperte nuove opportunità, che anche Intesa Sanpaolo ha colto e sta sostenendo. E' il momento giusto per investire ulteriormente in prodotti che possano far crescere l'economia circolare e del riciclo" commenta Florinda Martena, presidente della Electronic Systems. "Intesa Sanpaolo ha messo a disposizione delle aziende un plafond di 6 miliardi di euro per i progetti di circular economy e finanziamenti a tassi che decrescono in base al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale e di amministrazione dell'impresa (ESG - Environment, Social, Governance). Poter finanziare un'eccellenza come la Electronic Systems, una pmi del territorio all'avanguardia in tutto il mondo, è per noi motivo d'orgoglio. Vogliamo accompagnarla nella crescita internazionale a 360 gradi, non solo dal punto di vista finanziario, ma anche attraverso l'assistenza che la nostra rete estera può mettere in campo" sottolinea Teresio Testa, direttore regionale Piemonte Nord, Valle d'Aosta e Sardegna di Intesa Sanpaolo.