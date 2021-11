Editoria: Gruppo Sae acquista La Nuova Sardegna da Gedi

Nell'aria già da diverse settimane, ora è ufficiale il passaggio di proprietà del quotidiano sassarese La Nuova Sardegna dal Gruppo Gedi al Gruppo Sae. È lo stesso acquirente a comunicare oggi di "aver raggiunto un accordo con il Gruppo Gedi per l'acquisizione del quotidiano La Nuova Sardegna". Da una nota che in calce riporta il nome del direttore delle relazioni istituzionali, delle relazioni esterne e media relations di Sae, Gianni Giovannetti, si apprende che "le parti si sono incontrate ieri a Torino per sottoscrivere il contratto preliminare di acquisto che sarà perfezionato nell'arco dei prossimi mesi". Nello stesso comunicato si ricorda che "il Gruppo Sae già nell'ottobre 2020 ha acquisito sempre da Gedi le testate de Il Tirreno, Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio e La Nuova Ferrara e che intende così proseguire nella sua strategia editoriale di investimento su autorevoli e storiche testate locali, nella ferma convinzione che l'editoria quotidiana di prossimità, cartacea e digitale, e il patrimonio professionale e umano che essa porta con sé, siano il fondamentale presupposto di un ritorno al futuro per l'intero sistema dell'informazione del nostro Paese". Il cambio di proprietà per il giornale diretto da Antonio Di Rosa è confermato anche dal Gruppo Gedi, per il quale "l'operazione fa seguito alla cessione di quattro testate Gedi alla stessa Sae, avvenuta nell'ottobre 2020". Gli ex proprietari ringraziano "DBInformation, che dal 2016 ha gestito la testata con professionalità e competenza", e affermano di ritenere che "la Nuova Sardegna possa aprire ora una nuova pagina della sua storia, costruendo il suo futuro a partire da solide basi". Quanto alla concessionaria A. Manzoni & C. il comunicato di Gedi precisa che "continuerà a realizzare la raccolta pubblicitaria per la testata".