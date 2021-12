REGIONE

"Il futuro del Piemonte si scrive insieme"

Il centrosinistra torna a chiedere una commissione a Palazzo Lascaris per vigilare sull'utilizzo dei fondi del Pnrr. Gallo (Pd): "Siamo ancora all'oscuro degli investimenti nella Sanità". Ma il centrodestra rinvia la discussione

Non basta la cabina di regia istituita assieme al sindaco di Torino Stefano Lo Russo, a Palazzo Lascaris, il Pd torna a chiedere ad Alberto Cirio l’istituzione di una commissione speciale per vigilare sull’uso dei fondi del Pnrr. La richiesta è stata fatta dal capogruppo dem Raffaele Gallo, oggi in Consiglio regionale. Ma la proposta non è stata accolta dalla maggioranza di centrodestra, che ha rinviato il voto sul documento.

“In aula – spiega Gallo – ho chiesto la discussione di un ordine del giorno sottoscritto da tutte le opposizioni, che prevede l’istituzione di una Commissione speciale per monitorare l’utilizzo dei fondi del Pnrr, perché il futuro del Piemonte deve essere scritto con il contributo e l’apporto di tutti. La maggioranza di centrodestra però ha preferito rinviare il voto su un atto che ha lo scopo di costringere la Giunta Cirio a un confronto attento e capillare con il Consiglio. Nelle Regioni dove il centrodestra è all’opposizione ha avanzato la stessa richiesta che in Piemonte sta ostacolando”.

“Il Pnrr – sottolinea – rappresenta un’occasione unica per la nostra Regione e la programmazione deve essere fatta nel miglior modo possibile. Mentre a livello nazionale è stata ricercata la concertazione di tutti gli attori interessati, in Piemonte il confronto è stato evitato”. “Dal Consiglio regionale – afferma – si continua a pretendere la semplice ratifica di ciò che la giunta decide. Basti pensare che a meno 15 giorni dalla scadenza per l’utilizzo dei 535 milioni destinati dal Pnrr agli investimenti nella sanità piemontese, restiamo all’oscuro dei contenuti”.