Le stronzate di Berutti

Dicono che… Massimo Berutti sia parecchio agitato. Il senatore di Tortona, ex Forza Italia oggi riferimento in Piemonte di “Coraggio Italia”, formazione governata dalla triade Toti-Brugnaro-Quagliariello, pare assista con diffidenza ai movimenti parlamentari che potrebbero portare la pattuglia di transfughi berlusconiani a stringere un patto “quirinalizio” con Italia Viva. E vedrebbe pure con fastidio i tentativi di replicare in chiave locale un’alleanza con i renziani in vista delle amministrative di primavera, a partire da Alessandria. Quelle che lui definisce “stronzate”, in verità, sono manovre in corso da settimane, forse addirittura alle sue spalle. E rumors romani lo danno piuttosto sensibile alle sirene del Cav. che a quanto pare si sarebbe messo in testa di scippare qualche seguace al suo ex consigliere politico.