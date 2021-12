Social(e)

Dicono che… i due non si siano mai sopportati troppo e d’altronde il professor Mario Calderini ha sempre imputato all’incapacità della classe politica torinese il declino del capoluogo e pure il suo esilio a Milano. Sia come sia, non è passata inosservata l’invettiva riservata dal deputato Stefano Lepri all’accademico, dopo alcune sue considerazioni sui giornali di come sarebbe necessario riformare il terzo settore innovando i modelli di “procurement” abbinati a sistemi di “pay for results”. Corrosiva la replica di Lepri, dopo aver scoperto che solo nel Pd ha l’esclusiva per trattare questi argomenti: “Bastasse usare l’inglese per risolvere i problemi dell’umanità”.