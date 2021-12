Mattone

Dicono che… tra i primi impegni presi da Marco Pusceddu al momento in cui è stato eletto alla guida della Fiaip Piemonte sia quello di lottare senza tregua contro l’abusivismo, vera e propria piaga della categoria degli agenti immobiliari. “Dobbiamo fare di più – ha detto il neo presidente, associato alla Fiaip da 17 anni e per otto anni è stato presidente della sezione novarese – è il momento di ampliarla anche a livello regionale, coinvolgendo le province che si trovano più in difficoltà con gli enti locali”. E sul futuro del mercato immobiliare si è mostrato ottimista: “Nonostante tutte le incertezze del periodo c'è fiducia nel futuro, si torna a investire nel mattone ed è un ottimo segnale di ripresa, ma ci sono ancora tante battaglie da portare avanti per far crescere la nostra professione”.