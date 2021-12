Intesa Sanpaolo: a Torino pratiche mutui diventano più veloci

Meno burocrazia, per i torinesi, per completare la pratica di mutuo per l'acquisto della casa. Grazie ad un accordo sottoscritto dal Comune con il Gruppo Intesa Sanpaolo, la banca potrà infatti collegarsi all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e acquisire direttamente la documentazione necessaria, dal certificato di stato di famiglia a quello di residenza, rendendo così più semplici e rapide le procedure e diminuendo l'impatto ambientale. "La convenzione con Intesa Sanpaolo - sottolinea l'assessore ai Servizi civici, Francesco Tresso -, che ringrazio per l'attenzione mostrata e la disponibilità a collaborare nell'interesse della comunità torinese, offre un'ulteriore modalità di accesso ai servizi anagrafici poiché, sfruttando al meglio le potenzialità dei nostri servizi di rete, permette ai cittadini di ottenere documenti senza doversi necessariamente recare agli sportelli dell'anagrafe". "Grazie all'infrastruttura di dialogo tra banca e Comune - aggiunge Stefano Cappellari, direttore regionale Piemonte Nord, Valle d'Aosta e Sardegna di Intesa Sanpaolo - la raccolta dei documenti non è solo più diretta e rapida, ma anche dematerializzata, a vantaggio del cittadino e dell'ambiente. Con questa iniziativa diamo così un contributo concreto allo sviluppo della smart city Torino. La nostra Banca vuole infatti supportare la digitalizzazione che va a beneficio del territorio, migliorando e semplificando la vita delle persone".