Posteggiatori abusivi davanti San Giovanni Bosco, multati

Tre parcheggiatori abusivi multati per oltre 700 euro ciascuno, uno dei quali denunciato perché recidivo. E' il bilancio dei controlli degli ultimi due giorni svolti dalla polizia municipale sul piazzale dell'ospedale San Giovanni Bosco di Torino per contrastare un fenomeno particolarmente diffuso proprio nelle zone delle strutture sanitarie. Nel dettaglio, gli agenti del Comando Territoriale VI e del Reparto Operativo Specialistico hanno intercettato e sanzionato tre posteggiatori abusivi, tutti di nazionalità marocchina di età compresa tra i 30 e i 35 anni. I tre uomini sono risultati tutti in regola con i documenti, ma uno di loro, essendo recidivo, è stato denunciato in stato di libertà.