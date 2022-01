Allasia Faussone

Dicono che... abbia stupito (e anche divertito, a leggere alcuni commenti) l’immagine scelta dal presidente del consiglio regionale Stefano Allasia per gli auguri di Buon Anno su Facebook. Due chiavi, una diametro 20, l’altra 22. Non un attrezzo qualsiasi, ma proprio La chiave a stella, quel prolungamento della mano di ogni montatore (come si spiegava negli anni Settanta) che è, soprattutto il titolo del celebre libro di Primo Levi. Citazione subliminale quella di Allasia che deve aver attinto al suo mestiere di artigiano e all’opera che in qualche modo celebrò la civiltà della competenza e dell’attaccamento al lavoro. Però, chissà quanti, nella civiltà dei social, avranno intravvisto nel post augurale di Allasia la figura di Tino Faussone?