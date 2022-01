Preioni l'islandese

Dicono che… il 2022 non sia iniziato sotto i migliori auspici per Alberto Preioni. Il capogruppo della Lega in Consiglio regionale è infatti bloccato in Islanda, dove si è recato per trascorrere qualche giorno di vacanza in dolce compagnia, nella speranza di riuscire a tenere il più lontano possibile tutte le grane politiche che hanno contrassegnato la sua ultima parte dell’anno. Ora ci si è messo pure il Covid e le rigide norme imposte per il rientro in patria. Dall’isola dei fiordi raccontano di un Preioni piuttosto agitato nel muovere mare e monti, battendo tutti i canali diplomatici, pur di imbarcarsi al più presto su un volo per l’Italia.