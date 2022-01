COVID & VACCINI

Minacce No Vax al leghista Tiramani, denunciato un 57enne di Alessandria

Quanto può costare una minaccia via sms? Fino a sette anni di carcere. Lo ha scoperto in queste ore un 57enne residente nella provincia di Alessandria che il 7 gennaio ha inviato un messaggio con minacce al deputato della Lega e sindaco di Borgosesia (Vercelli) Paolo Tiramani. Una sortita legata al decreto sull’obbligo vaccinale varati in questi giorni dal governo di Mario Draghi e che evidentemente il cittadino in questione non condivide. “Fate passare l’obbligo – aveva scritto senza firmarsi – e verremo a prendervi uno per uno. E non vi piacerà cosa faremo. Da ex elettore tradito fino al midollo te lo dico: non sarà domani, non sarà tra un anno, ma il conto lo pagherete tutto e con gli interessi del caso. Onorevole avvisato”. Era stato lo stesso Tiramani a sporgere denuncia all’arma dopo aver ricevuto l’sms e le indagini dei carabinieri della compagnia di Borgosesia hanno permesso di individuare il mittente, subito raggiunto nella sua abitazione. È stato denunciato per minaccia ad un componente di corpo politico, reato che prevede la reclusione da uno a sette anni. I militari hanno anche sequestrato cautelativamente due armi legalmente detenute dall’uomo.