Casa Ricca ci si ficca

Dicono che… mentre Paolo Damilano aveva promesso una ricollocazione a una parte dei dipendenti dell’ex Embraco, l’unico a essere riuscito finora a strappare una sistemazione sia stato l’ex presidente della Circoscrizione 8 Davide Ricca. Renziano della primissima ora, poi folgorato sulla strada dell'imprenditore acqua&vino, Ricca ha ottenuto da poco una consulenza da 10mila euro per verificare la “praticabilità e finanziabilità di interventi in ambito di cittadinanza digitale” dell’Atc di Torino. A firmare l’affidamento diretto, alla vigilia di Capodanno, è stato il direttore generale facente funzioni dell’Agenzia per le case popolari, quel Luigi Brossa che dopo aver sventolato per anni, nel Pd, la bandiera dei veltroniani è stato tra i promotori, proprio assieme a Ricca, della lista Progresso Torino, nata per traghettare qualche naufrago del centrosinistra nella coalizione del candidato sindaco sconfitto da Stefano Lo Russo, ma senza minimamente incidere sull’esito delle urne.