Immobiliare: conclusa l'Opa di Blackstone su Reale Compagnia

Si è chiusa oggi l'Opa di acquisto totalitaria di Blackstone su Reale compagnia Italiana, storica società immobiliare milanese con oltre 300 azionisti e un portafoglio immobiliare composto da 13 trophy asset a Milano e uno a Torino. Kryalos sgr ha supportato Blackstone nelle diverse fasi di analisi del portafoglio immobiliare, coordinamento delle attività di due diligence, structuring e trattative con gli azionisti della società. Kryalos sgr inoltre affiancherà Reale Compagnia Italiana con un mandato di advisory per la gestione e la valorizzazione dell'impareggiabile patrimonio immobiliare della società, rappresentato da tredici prestigiosi asset localizzati nelle principali vie del centro di Milano, tra cui via Montenapoleone, via Verdi, corso Magenta, via Vincenzo Monti e via Solferino, e da un asset sito a Torino, la Galleria Subalpina. Tutti gli immobili sono dei complessi a uso misto, comprendenti uffici, residenziale e retail, ad esclusione del complesso in piazza della Repubblica a Milano, che ospita un hotel a 5 stelle. Via Montenapoleone 8, sempre a Milano, ospita importanti brand del lusso tra cui Lvmh, Kering e Prada, oltre alla storica pasticceria Cova e agli uffici della società venditrice. La Galleria Subalpina di Torino, area commerciale urbana ispirata ai tipici passage parigini inaugurata nel 1874, è situata tra piazza Castello e piazza Carlo Alberto, nel cuore del capoluogo piemontese.