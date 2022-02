Piemonte: Allasia confermato presidente Consiglio

Stefano Allasia, esponente della Lega, è stato confermato alla presidenza del Consiglio regionale del Piemonte. Questo l’esito del voto espresso oggi dall'Assemblea legislativa, riunita da remoto per il rinnovo di metà mandato dell'Ufficio di Presidenza. Allasia ha ottenuto 29 voti. Ci sono state anche 16 schede bianche. Fratelli d'Italia, come aveva annunciato il capogruppo Paolo Bongioanni, non ha partecipato al voto. Franco Graglia e Daniele Valle sono stati eletti vicepresidenti del Consiglio regionale del Piemonte. Il primo, esponente di Forza Italia, è stato riconfermato. Il secondo, esponente del Pd, sostituisce il compagno di partito Mauro Salizzoni. I voti sono stati 29 per Graglia e 16 per Valle. C’è stato anche un voto per Salizzoni. La votazione, via Pec da remoto, è avvenuta nell'ambito del rinnovo di metà mandato dell'Ufficio di presidenza di Palazzo Lascaris.