A(sl) come Agricoltura

Dicono che... il passo dall’occuparsi di medicina del territorio a territori da coltivare non spiaccia affatto a un direttore generale di un’importante Asl. Anzi, il manager starebbe preparando da un po’ di tempo il terreno per un suo possibile trasloco ai piani alti dell’assessorato all’Agricoltura, non trascurando incontri con il titolare del settore Marco Protopapa nelle sue terre dell’Alessandrino. Che ne dirà l’inquilino di corso Regina Margherita Luigi Icardi che fece la sua campagna elettorale mirando all’Agricoltura, per poi essere dirottato all’assai meno tranquilla e più impegnativa Sanità? E chi è il direttore pronto a lasciare le corsie per i filari? Ah saperlo… Anzi, all’assessore non far sapere…