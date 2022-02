Auto: Fiom, assemblea nazionale il 23 a Torino

Mercoledì 23 febbraio, al teatro Q77 di corso Brescia 77 a Torino, si terrà l'assemblea nazionale delle delegate e dei delegati Fiom dell'automotive. In mattinata interverranno i rappresentanti sindacali dei vari stabilimenti produttivi italiani, mentre nel pomeriggio ci sarà una tavola rotonda che affronterà le tematiche della transizione all'elettrico con il presidente di Federmeccanica Federico Visentin, il ministro del Lavoro Andrea Orlando, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il segretario generale della Cgil Piemonte, Giorgio Airaudo. Saranno presenti i segretari generali della Cgil Maurizio Landini e della Fiom Francesca Re David, ai quali l'Anpi consegnerà la tessera ad honorem. "L'assemblea sarà un momento importantissimo per fare il punto della situazione del settore automotive in Italia e a Torino. Bisogna ricercare soluzioni idonee al rilancio delle produzioni nel nostro Paese e per una transizione all'elettrico che possa dare prospettive di riconversione per coloro che producono componenti per il motore termico e per il cambio che con l'elettrificazione scompariranno completamente" commenta Edi Lazzi, segretario generale della Fiom di Torino.