DiaSorin e PoliTo, partnership in ricerca e formazione

DiaSorin e Politecnico di Torino (PoliTo) collaboreranno per promuovere nuovi progetti di ricerca, innovazione e formazione. L'accordo è stato firmato dal rettore Guido Saracco e da Ugo Gay, senior vice president Industrial Operations di DiaSorin. Le sinergie si concentreranno nella realizzazione di progetti che consentano di generare eccellenze nelle aree di ricerca e formazione, legati al contesto economico e produttivo territoriale locale. La collaborazione prevede la partecipazione congiunta a bandi di ricerca nazionali, regionali, europei e internazionali, volti all'obiettivo comune di favorire ricerca e innovazione, promuovere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica all'interno del tessuto sociale, anche attraverso iniziative di divulgazione, quali convegni e altre forme di comunicazione. "Questa collaborazione con un'eccellenza riconosciuta a livello internazionale come il Politecnico di Torino permetterà a DiaSorin di attrarre nuovi talenti ed eccellenze e pone le basi per la creazione di un comune network di rapporti a livello internazionale" commenta Gay. "Questo accordo porterà ulteriore valore aggiunto alla formazione dei nostri studenti e alla possibilità di sviluppare nuovi progetti di ricerca. E' di fondamentale importanza sfruttare tutte le possibili sinergie con realtà del calibro di DiaSorin per formare le figure professionali piu' adatte alle esigenze del settore delle scienze della vita e contribuire alla creazione di nuovi scenari di ricerca" aggiunge Saracco.