Moderati a tutto gas (senza Portas)

Dicono che… Mario Draghi abbia giocato, per quanto involontariamente, un brutto scherzo ai Moderati. A mandare all’aria la campagna di affissione con la quale il partito fondato da Mimmo Portas sollecita di intervenire “SUBITO” per far fronte al caro carburante sia stata “bruciata” sul tempo proprio dal Governo che, con il decreto sul taglio delle accise, ha dato rapidamente una prima risposta alle richieste di imprese e consumatori. Una bella disdetta per la propaganda dei Moderati che però l’hanno presa sportivamente: “Vuol dire che portiamo fortuna! Questo è buono”. Ma la vera notizia è però un’altra. Per la prima volta in oltre dieci anni, sui manifesti non compare il nome di Portas ma quelli dei due suoi delfini: l’assessore comunale Carlotta Salerno e il consigliere regionale Silvio Magliano. Avvisaglia di un imminente passaggio del testimone? Chissà.