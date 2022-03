Auto: Giorgetti, ritardo incentivi fa male al mercato

"Il Mise già da due settimane ha mandato la proposta agli altri ministri. Il ministro dello Sviluppo economico è il proponente, ma devono essere d'accordo i ministeri dell'Economia e della Mobilità sostenibile. Purtroppo i concerti non sono ancora arrivati". Lo ha detto il ministro Giancarlo Giorgetti, in collegamento con il Vtm, evento sulla mobilità innovativa. "Mi dispiace moltissimo che ci sia questo ritardo perché il mercato è in apnea e gli acquirenti sono in attesa, è nostro dovere dare risposte il prima possibile. Auspico che entro la settimana si riesca a trovare la condivisione da parte di tutti i ministri coinvolti".