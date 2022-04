Alla salute!

Dicono che... non ci sia più titolato dell’assessore alla Sanità per pronunciare convintamente e convincentemente “salute” alzando il calice. Se poi nel suo curriculum c’è pure la presidenza dell’Associazioni Comuni del Moscato e una campagna elettorale mirata a portarlo a governare l’agricoltura piemontese, c’è poco da stupirsi nel vedere Luigi Icardi, insieme al presidente Alberto Cirio, al Vinitaly di Verona. Per l'inquilino di corso Regina certamente, non meno a suo agio tra le bottiglie piuttosto che alle fiale, più che un’invasione di campo, un ritorno in cantina. Prosit, pardon salute!