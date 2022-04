L'uomo del presidente Allasia

Dicono che… particolarmente parsimonioso nella gestione di Palazzo Lascaris, Stefano Allasia sia di manica piuttosto larga quando si tratta del suo staff. E così proprio nelle ore in cui plaudeva all’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 del Consiglio regionale all’insegna di un ulteriore risparmio, con la penna firmava un contratto da 165mila euro, mal contati circa 6mila euro al mese per i prossimi due anni, a Fabio Ironi in qualità di “collaboratore dell’Ufficio di comunicazione”. Mica male per uno che a Torino ci viene, a dir tanto, un paio di volte alla settimana giacché gli altri giorni è impegnato a Montecitorio, al gruppo della Lega, dove è un apprezzato “legislativo”, ovvero il funzionario che traduce in atti parlamentari le iniziative politiche dei deputati. E in via Alfieri?