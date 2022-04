GLORIE NOSTRANE

A Cuneo il turismo è da Miss

Nel cda dell'Atl della Granda la Lega impone la giovane Elisa Muriale, attrice e presentatrice tv, già protagonista di alcune video-cartoline finanziate dall'agenzia. Una mossa del senatore Bergesio per tagliare fuodi la candidata del centrosinistra

Un miss per il turismo cuneese. Nella provincia che può vantare bellezze diventate patrimonio Unesco come le Langhe, un’altra bellezza è appena stata eletta per promuovere quelle terre tanto amate da italiani e stranieri. Elisa Muriale, 26 anni di Fossano, finalista di Miss Italia nel 2015 è stata eletta ieri nel cda dell’Atl di Cuneo, dove alla presidenza è stato confermato il numero uno della società calcistica del capoluogo Mauro Bernardi, con il 95% delle preferenze. Un vero e proprio plebiscito che esclude il patron del Cuneo Calcio dalla corsa per la candidatura a sindaco del centrodestra, dopo essere stato per settimane nel novero dei papabili.

La scelta di Muriale, attrice e presentatrice tv, che nel suo curriculum non pare avere precise competenze in termini di marketing territoriale o amministrazione della cosa pubblica, pur avendo girato proprio per conto dell’Agenzia turistica alcune video cartoline su Cuneo, Fossano, Saluzzo, Savigliano e Mondovì, deriverebbe è stata imposta dal senatore Giorgio Bergesio, numero uno della Lega cuneese, con lo scopo di tagliare fuori Alida Anelli, già assessore a Saluzzo, volto riconosciuto del centrosinistra nella Granda.