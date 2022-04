Spari vicino al pronto soccorso di Asti, indaga la polizia

La polizia indaga su una sparatoria avvenuta nella notte nei pressi del pronto soccorso di Asti. Grande paura tra il personale sanitario, ma nessun ferito. Secondo una prima ricostruzione sembra che alcune persone si siano avvicinate all'ingresso per chiedere informazioni sulle condizioni di un loro conoscente, quando da un'auto in corsa sono stati fatti esplodere alcuni colpi di arma da fuoco. Grande paura tra il personale sanitario, che ha provveduto a mettere in sicurezza i pazienti in attesa di visita. Al momento degli spari nella struttura sanitaria era presente una sola guardia di turno, circostanza delle quale in più occasioni i sindacati si sono lamentati.