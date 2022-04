Faccio i social dei Måneskin

POP & BUSINESS

Faccio i social dei Måneskin

L'ex creativo del Gruppo Armando Testa gestirà l'immagine della band romana. Una chicca per la sua Hub09, agenzia che in tredici anni s'è accalappiata alcuni dei più importanti brand italiani e internazionali

E tutti gli altri “zitti e buoni”. Sarà un’azienda torinese a curare l’immagine sui social dei Måneskin, la celebre band guidata dal frontman Damiano David, che lo scorso anno sbancò prima al Festival di Sanremo e poi all’Eurovision, diventando un fenomeno internazionale. È la Hub09 Brand People di Marco Faccio, già direttore creativo del Gruppo Armando Testa che nel 2009 si è messo in proprio. E come per i Måneskin è stato subito un successo. Ad annunciare la prestigiosa collaborazione è stato proprio lui su uno dei canali della sua agenzia: “Siamo semplicemente entusiasti di questa strepitosa collaborazione” le sue parole.

Una ciliegina su una torta già molto ricca, che può contare nel suo portfolio clienti su brand come Seat, Lavazza, Ferrero Rocher, Molisana, Vecchia Romagna, Fiat, Bper, Orogel e molti altri. “Il social personal branding necessita di competenze e di una organizzazione differenti rispetto alla gestione dei brand tradizionali” prosegue Faccio che proprio per questo motivo ha organizzato una squadra di lavoro ad hoc per lavorare al fianco della band e del suo management.

Faccio è stato recentemente eletto presidente dell’Associazione Italiana Copywriter e scrive romanzi: l’ultimo dato alle stampe è Il mostro di Procida edito dalla Read Red Road.