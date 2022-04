'Ndrangheta: inchiesta Platinum, undici a giudizio a Torino

Undici rinvii a giudizio, tre patteggiamenti, una richiesta di messa alla prova. È terminata così oggi a Torino la prima tranche dell'udienza preliminare di Platinum, l'inchiesta svolta dalla Dda piemontese insieme alle autorità investigative tedesche con il coordinamento di Eurojust sulle attività di cellule della 'ndrangheta operative fra il Nord Ovest e la Germania. Altri venticinque imputati saranno giudicati a maggio con il rito abbreviato. Il procedimento si celebra nel capoluogo subalpino per la presenza di una "locale" nel territorio di Volpiano. Le accuse, a vario titolo, oltre alla associazione di stampo mafioso riguardano in prevalenza il narcotraffico - in particolare l'importazione da Olanda, Belgio, Germania e Spagna di cocaina da smerciare in Sardegna e Sicilia - e il riciclaggio dei proventi in attività commerciali e di ristorazione in Germania.