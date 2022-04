Film Commission dedica Sala Movie a Paolo Tenna

La Sala Movie di Film Commission Torino Piemonte diventa “Sala Paolo Tenna”, in ricordo dell'amministratore delegato di Film Investimenti Piemonte e Consigliere d'Amministrazione di Film Commission morto nel 2019 a Roma. Oggi il taglio del nastro, da parte di Maria Sole, figlia di Paolo Tenna, alla presenza della famiglia e degli amici più stretti. Dall'inaugurazione della sede nel 2008, in via Cagliari, la Sala Movie di Film Commission Torino Piemonte ha ospitato convegni, conferenze stampa, proiezioni private, eventi e rassegne, mostrando sul suo schermo il divenire del cinema piemontese così come di quello nazionale e internazionale. Luogo destinato fin dalla nascita alla visione dei "giornalieri" per troupe e registi, a proiezioni tecniche e alla post produzione del suono, la sala ha accolto numerose volte una presentazione o un intervento di Paolo Tenna, qui spesso protagonista di dibattiti, confronti, progetti. Una sua 'casa professionale' a tutti gli effetti, così come per le persone che hanno collaborato con lui e condiviso anni di lavoro e di esperienze. "Per queste ragioni - spiega una nota di Film Commission Torino Piemonte - da oggi in poi questa sala cinema diventa la 'Sala Paolo Tenna', in ricordo della sua grandissima passione per immagini e suoni, e della sua volontà di promuovere e valorizzare talenti e progetti".