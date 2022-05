Oh oh Cavallotto, oh oh

Dicono che… persino la Lega, che pure ha dimostrato in questi anni d’essere di bocca buona, lo tenga ormai a debita distanza. Prima No Vax, poi No Green Pass, ora addirittura negazionista riguardo la guerra in Ucraina, l’ex deputato Davide Cavallotto è finito ai margini del suo partito dove neanche il legame con il segretario piemontese Riccardo Molinari, con cui ha condiviso l’esperienza nel Movimento dei Giovani padani, lo ha riportato tra le prime linee. E così adesso non gli restano che i deliri via social, dove spaccia quotidianamente fake news sull’invasione russa, manco fosse un Marco Liccione qualunque.