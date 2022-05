Robe da Chiodi

Dicono che... non l’abbia presa affatto bene il sindaco di Tortona, Federico Chiodi. Scoprire per caso che l’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi, per giunta sua compagno di partito, sarebbe arrivato all’Asl per discutere proprio del futuro dell’ospedale di Tortona, non è quel che il primo cittadino si sarebbe aspettato. Qualcosa non ha funzionato nella comunicazione dell’azienda sanitaria guidata da Luigi Vercellino? In corso Regina hanno pensato ci pensasse qualcun altro ad avvertire il sindaco? Comunque sia andata, a Chiodi è andata di traverso.