SANITÀ DEL FUTURO

Città della Salute batte il Parco, Novara più grande di Torino

Almeno come superficie il polo novarese è più esteso di quello che dovrebbe sorgere nel capoluogo piemontese: 125.031 metri quadrati per 671 posti letto, contro 122.000 metri quadrati per 1.044 posti letto. Ma entrambi i progetti sono al palo e rischiano di non vedere la luce

La Città della Salute di Novara sarà più grande di quella di Torino: è quanto emerge dai rispettivi progetti, tema sul quale il Movimento 5 Stelle ha interpellato oggi l’assessore alla Sanità della Regione, Luigi Icardi, rimarcando come tra i due esista “una eccessiva differenza nel rapporto tra metri quadri e posti letto”. A Novara, infatti, sono stati calcolati 125.031 metri quadrati per 671 posti letto, mentre a Torino 122.000 metri quadrati per 1.044 posti letto.

“La differenza fra le superfici – ha spiegato Icardi – può dipendere dalla possibilità di realizzare un modello organizzativo, funzionale e gestionale più o meno intensivo. L’intensità del modello può dipendere anche dalle relazioni che l’ospedale potrà stabilire con le reti sanitarie di riferimento. La rete con la quale si confronterà il Parco della Salute di Torino permette una più efficiente gestione, le superfici risultano pertanto inferiori rispetto a quelle previste per Novara, modello meno intensivo”.

Il Parco della Salute di Torino prevede una superficie di 127 mila mq, di cui 122 per la parte sanitaria ospedaliera, sui quali verranno realizzati 1.044 posti letto, e 5.000 per la didattica e la formazione clinica. Per la Città della Salute di Novara la superficie del nuovo ospedale sarà di 163.102 mq, di cui 125.301 per l’area sanitaria ospedaliera, su cui verranno realizzati 671 posti letto, e 26.866 per la didattica e l’Università. La restante superficie sarà destinata alla direzione ospedaliera, all’area commerciale, all’asilo nido, all’area tecnica a supporto e all’incubatore.