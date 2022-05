MOLLO TUTTO

"Voglio vivere in montagna", in 300 per ripopolare i borghi piemontesi

La montagna del Piemonte offre una nuova vita a chi sceglie di trasferirsi da una città italiana in uno dei suoi piccoli comuni ad alta quota. La Regione ha accolto 302 domande (su 571 pervenute) per un contributo totale che supera i 10 milioni di euro. “Il bando si è rivelato un grande successo – commenta il presidente Alberto Cirio – con una forte adesione da parte dei cittadini non solo del Piemonte ma anche di altre regioni confinanti come la Lombardia e la Liguria. Sono arrivate richieste anche da Lazio, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Sardegna, Puglia, Calabria, Sicilia ed Abruzzo”.

Il contributo per ogni nucleo vale tra i 10mila e i 40mila euro. Il bando era stato lanciato per contrastare lo spopolamento delle vallate alpine e per agevolare le persone o le famiglie alla ricerca di una vita dai ritmi più lenti, a contatto con la natura, in cui magari iniziare una nuova attività o continuare il proprio lavoro da remoto, sfruttando le tante opportunità di smart working generate dalla pandemia. Per quanto riguarda le province di destinazione, 116 domande sono relative a Comuni dell’area metropolitana di Torino, 79 Cuneo, 42 Biella, 25 Alessandria, 21 Vco, 11 Vercelli, 5 Novara, 3 Asti.