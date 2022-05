Amarcord Bosio

Dicono che... nel centrodestra disunito alla meta delle comunali di Acqui Terme, l’ingresso nel gruppo dei candidati a sindaco di Bernardino “Dino” Bosio abbia gettato non poco scompiglio. Primo cittadino dal 1993 al 2002, all’epoca figura di spicco della Lega di Umberto Bossi (che proprio da Acqui lanciò la devolution, versione edulcorata della mitica secessiun). Nome che più semplice non si può, “Con Bosio”, programma scritto a penna e in dialetto, simbolo tutto verde in un amarcord cromatico, Bosio è un tuffo nel passato della città termale. Chissà fin dove arriveranno gli schizzi delle agitate acque in cui navigano barche e barchette del centrodestra cercando l’approdo nelle urne.