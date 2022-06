L'encomio di Nicco

Dicono che… non sia passato inosservato quell’“encomio solenne” che il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Davide Nicco ha assegnato a un cittadino di Beinasco e chissà a quanti altri. Una targa per celebrare meriti di cui nessuno dubita, per carità, piuttosto i dubbi sono sull’uso corretto degli stemmi istituzionali. Insomma, a che titolo l’eletto meloniano ha utilizzato il logo del parlamentino piemontese per una onorificenza che si è inventato di sana pianta? Chi pare non l’abbia presa proprio bene è il presidente dell’aula Stefano Allasia, che pur senza citare apertamente il collega di maggioranza ha inviato un’informativa per ribadire a tutti che “eventuali targhe o pergamene simboliche (…) devono necessariamente rientrare nei casi individuati dalla legge”. Una nota che, soprattutto in tempi di campagna elettorale, è bene che tutti tengano da conto.