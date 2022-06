FI: Gabusi, su infrastrutture non si può fare contenti tutti

"Sulle infrastrutture del Piemonte abbiamo scelto di essere chiari e individuare le priorità: non si può dire sì a tutti, si devono scegliere le opere più strategiche. E non possiamo fare contenti tutti, a partire dagli ambientalisti: ci sono delle priorità e un Governo deve avere la capacità e la forza di scegliere ciò che è meglio per lo sviluppo della comunità, sacrificando anche qualcosa". Così l'assessore ai Trasporti del Piemonte, Marco Gabusi, intervenuto alla tavola rotonda “Collegare l'Italia all'Europa”, moderata dal capo dipartimento nazionale Infrastrutture di Forza Italia Diego Sozzani, nell'ambito della Convention azzurra in programma oggi ad Alessandria. "Il piano regionale dei trasporti che abbiamo trovato al nostro insediamento - ha detto Gabusi - era datato 2002, se siamo al punto in cui ci troviamo è perché nel passato la voglia di progettare il futuro non c’è stata. Ma grazie ad alcuni ministri del nostro partito abbiamo trovato i fondi per finanziare le opere che sono necessarie al Piemonte e ci siamo attivati per sbloccare quelle che erano ferme, impastoiate dalla burocrazia".