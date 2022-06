Il sindaco e la senatrice

Dicono che… a Ivrea Forza Italia non perda occasione per creare problemi al sindaco Stefano Sertoli. Il primo cittadino, infatti, pare abbia digerito piuttosto male l’iniziativa della senatrice azzurra Virginia Tiraboschi di organizzare la presentazione del libro dell’ex magistrato Luca Palamara in piena “Grande Invasione”, la quattro giorni di libri e di autori conclusasi domenica sera con un bilancio di pubblico davvero egregio. Per parlare del nuovo libro di Palamara, Lobby & Logge-Le cupole occulte che controllano “il Sistema” e divorano l’Italia (Rizzoli), gli azzurri eporediesi hanno scelto la data di venerdì 4 giugno, il cinema Politeama e un orario da apericena, le 18. E così ad ascoltare le esternazioni dell’ex magistrato c’era solo una trentina di persone. Alla stessa ora il maestro Mario Lodi faceva invece il tutto esaurito in sala Santa Marta parlando sulla “bellezza di non comandare”. Insomma, nonostante Tiraboschi abbia escluso di aver voluto fare concorrenza al Salone del libro in versione eporediese, chi conosce bene la politica berlusconiana, scommette che per Sertoli prima o poi arriverà qualche altro sgambetto.