Torino: San Giovanni; Lo Russo, la sicurezza prima di tutto

"La nostra posizione è molto chiara: viene prima la sicurezza delle persone in piazza Vittorio". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, a margine di un appuntamento sulla povertà educativa, risponde a chi gli chiede se il Comune permetterà i dehors in Piazza Vittorio la sera del 24 giugno, in occasione dei fuochi d'artificio per la festa di San Giovanni. "Tutte le valutazioni in ordine alla compatibilità fra sicurezza delle persone e presenza dei dehors - ha detto Lo Russo - saranno fatte in sede tecnica: se la Commissione tecnica provinciale di vigilanza deciderà che possono rimanere ovviamente rimarranno, ma se deciderà il contrario i dehors non saranno montati".