Copasir, missione Usa di Borghi

L’agenda è riservata e forse si saprà qualcosa di più nel briefing con la stampa fissato per giovedì prossimo in ambasciata, ma certo la missione di una delegazione del Copasir di cui fa parte tra gli altri il deputato e responsabile Sicurezza del Pd Enrico Borghi (reduce da alcuni giorni in Ucraina) è un elemento non secondario nello scenario dei rapporti tra Italia e Usa nel contesto della guerra scatenata dalla Russia. Si sa che tra gli incontri dei componenti del comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, in questi giorni al centro dell’attenzione (e di alcune polemiche) per la “lista dei putiniani” pubblicata dal Corriere in base a un report dei Servizi poi desecretato dal sottosegretario Franco Gabrielli, ci sono quelli con i loro omologhi della Camera e del Senato statunitensi, ma anche con altri e diversi livelli istituzionali americani. Agenda riservata, ma non ci si deve spingere di fantasia per inserire tra gli argomenti proprio quella propaganda e disinformazione da parte della Russia di Vladimir Putin che a Washington conoscono bene.