Scuola: Profumo (Compagnia San Paolo), si adegui a cultura digitale

"La scuola deve adeguarsi non tanto sugli strumenti ma su quello che è la cultura digitale, che deve essere anche declinata nell'uso degli strumenti ma oggi è impensabile che la scuola non abbia una particolare attenzione al tema dei dati o della cybersecurity. Credo che la nostra scuola debba avviarsi questo tipo di percorso che è complicato perché alla base ci vanno insegnanti con questi tipi di competenze. Il primo investimento che il Paese deve avere è per l'aggiornamento degli insegnanti che sono ora nel campo nella formazione e dei nuovi insegnati che abbiano questi tipi di competenze". Così Francesco Profumo, presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo, rispondendo a una domanda a 'Young Factor' organizzato dall'Osservatorio Permanente Giovani Editori a Palazzo Mezzanotte a Milano. "Non ci può essere una transizione digitale senza transizione sociale", aggiunge.