Siccità: Gabusi, gestori bacini disponibili rilasciare acqua

"Da parte della Regione Piemonte garantisco massima attenzione sul tema della siccità: siamo usciti da tutte le sfide che abbiamo incontrato sul nostro cammino, tra cui quella sanitaria, e supereremo anche questa". Lo ha detto l'assessore regionale alla Protezione civile, Marco Gabusi, intervenuto questa mattina nella sede di Ovest Sesia a Vercelli in occasione della firma di un protocollo con Aipo per la prevenzione sul dissesto idrogeologico. "Garantiamo massimo impegno nella richiesta di aiuto ai gestori dei bacini idroelettrici montani - ha sottolineato -, che hanno già dimostrato disponibilità a rilasciare acqua per l'irrigazione dei campi in crisi. In futuro eventi estremi come quelli accaduti in questi anni si potrebbero presentare con sempre più frequenza, quindi dobbiamo immaginare altre soluzioni come bacini di accumulo dell'acqua quando si verificano piogge intense: in questo modo riusciremmo ad immagazzinare la risorsa dai fenomeni violenti, e riusciremo anche a scongiurare il rischio idraulico sul territorio". "Oggi - ha concluso - voglio lanciare un messaggio di speranza: bisogna agire ora per evitare un domani di chiedere i ristori, che arriveranno dopo 6-7 anni".