Siccità: Cuneo "spegne" le fontane nelle piazze principali

"Pur in situazione di ancora sufficiente approvvigionamento dell'acquedotto, un uso indiscriminato della risorsa acqua può mettere in crisi la capacità di accumulo delle vasche di carico degli acquedotti": Lo scrive il Comune di Cuneo che ha deciso di chiudere nelle prossime ore le fontane pubbliche (da piazza Europa al piazzale della stazione), mentre rimarranno invece in funzione le fontanelle delle aree verdi. Il Comune informa che "in considerazione delle attuali condizioni climatiche, caratterizzate dall'assenza di precipitazioni e da un'ondata di caldo eccezionale che rischia di peggiorare ulteriormente la situazione, si invita la comunità a non sprecare l'acqua, utilizzandola per i soli scopi umani, evitando di servirsi dell'acqua dell'acquedotto per attività non strettamente necessarie, quali l'irrigazione dei giardini o il lavaggio delle auto". I sindaci di alcuni centri limitrofi, come Boves e Borgo San Dalmazzo, hanno già emesso ieri ordinanze specifiche per evitare sprechi di acqua, seguendo le indicazioni diramate nei giorni scorsi dall’autorità d'ambito provinciale, limitando gli usi solo per cucinare e motivi igienico-sanitari.