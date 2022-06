CARICHE & INCARICHI

Scr, dalla Sardegna il nuovo direttore

Esperta di gare e appalti, Ivana Teresa Falco attualmente è dirigente all'ospedale di Perugia. Nel suo curriculum anche il tavolo Anac-Regioni. Prenderà le redini della società di committente regionale, fulcro per gli acquisti centralizzati

Arriva dalla Sardegna, pur dopo un’ultima tappa a Perugia nonché incarichi di alto livello in organismo nazionale, il nuovo direttore di Scr, la Società di committenza regionale presieduta dall’ingegner Domenico Coiro e che annovera nel cda la dirigente regionale Raffaella Vitale e il politico Pd Daniele Borioli. Anzi, la nuova direttrice, perché la nomina riguarda Ivana Teresa Falco, attualmente al vertice della struttura complessa Acquisti e Appalti dell’Azienda Ospedaliera di Perugia.

Classe 1966, laurea in Giurisprudenza all’Università di Sassari, perfezionamento in Diritto e tecnica degli appalti pubblici, il nuovo vertice operativo di Scr – snodo cruciale per le gare e gli acquisti a livello regionale – Falco nel corso della sua carriera ha prestato servizio in prestigiosi enti pubblici. Ha, tra l’altro, diretto la struttura complessa di Acquisizione Beni e Servizi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e, per la Regione Sardegna, è stata direttore del servizio appalti e contratti presso la Direzione Generale dei lavori pubblici. È stata inoltre componente del Tavolo Anac-Regioni per “attività di studio, analisi, supporto, consulenza e formazione” da maggio 2015 a settembre 2017. Nell’ambito della formazione, è stata docente di materia e direttore scientifico del Master in “contrattualistica pubblica” sul tema degli appalti pubblici organizzato da Anci ed è autrice di numerose pubblicazioni in materia di contratti pubblici, appalti e normative di settore. La sua nomina è l’esito finale di una selezione che l’ha vista primeggiare in una rosa composta oltre a Falco da Egidio Bianchini e Leo Massari.