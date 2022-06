Torino: per San Giovanni musei gratis o a 1 euro

Musei gratuiti, al costo simbolico di 1 euro o a tariffe agevolate. E' l'iniziativa di alcune istituzioni museali torinesi in occasione della festa di San Giovanni, patrono della città. Nella giornata di domani si potrà entrare con 1 euro a Palazzo Madama, Gam, Mao, Pav, Fondazione Merz, Pinacoteca Agnelli, Fondazione Accorsi-Ometto, mentre saranno a ingresso gratuito il Castello di Rivoli - Museo d'Arte Contemporanea e il Museo della Radio e Televisione Rai. Tariffa agevolata, invece, al Museo Nazionale della Montagna, 7 euro anziché 10, e il Museo della Scuola e del Libro per l'infanzia, 5 euro invece di 8. "Nell'anno in cui torniamo a vivere la città per la Festa di San Giovanni - sottolinea l'assessora alla Cultura Rosanna Purchia - coinvolgere la rete dei musei ci consente di estendere i festeggiamenti anche nei luoghi dove è custodito il nostro straordinario patrimonio culturale. Vogliamo rendere sempre più attrattiva Torino, coinvolgere i musei della città è parte integrante della nostra offerta culturale".