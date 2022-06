AL VOTO

Ballottaggi, affluenza in picchiata

Ad Alessandria solo il 12,91%, rispetto al 15,51% di quindici giorni fa. Crollo a Cuneo dove alle 12 si è recato alle urne il 12,97%, al primo turno era al 18,35%. Più alto il dato, anche se cala, di Acqui, dove il sindaco uscente e ricandidato Lucchini ha votato a domicilio per Covid

Tre punti in meno, rispetto al primo turno, nell’affluenza al voto al ballottaggio delle Comunali in Piemonte, registrata alle ore 12. Il dato complessivo nella regione è 13,97%, contro il 16,94% di due settimane fa. Ad Alessandria ha votato il 12,91%, il 12 giugno il 15,51%; a Cuneo il calo più sensibile, 12,97%, al primo turno alla stessa ora 18,35%. L'affluenza più alta si è avuta ad Acqui Terme, 19,47%, comunque in calo rispetto al primo turno, 21,45%. Nella città della Bollente voto a domicilio per il sindaco uscente e candidato Lorenzo Lucchini, essendo risultato positivo al Covid e non avendo ancora la conferma ufficiale della negativizzazione.