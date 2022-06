La gallina di Montani

Dicono… sia solo questione di penne. La Lega ne lascia un bel po’ nei ballottaggi e quando nella pagina Facebook del senatore Enrico Montani compare una gallina tutti giù subito a interrogarsi sul recondito significato della pennuta “bella Tuzza”. Che si tratti di un amico del Vco, aspirante a una nomina regionale per il quale lui e una parte del suo partito si stanno fortemente spendendo? In codice anche il secondo post, quello in cui il parlamentare annuncia che “la ragazzina oggi ha fatto il primo uovo”? Che stia per schiudersi qualcosa dalle parti di via Bellerio? Il mistero serpeggia tra i padani piemontesi. I vertici tacciono perché, si sa, la gallina che canta ha fatto l’uovo e su ciò che anticipa il canto del gallo meglio evitare. Stai a vedere che avevano ragione Cochi e Renato e lì sta la spiegazione dell’arcano del Montani. La gallina non è un animale intelligente, lo si capisce da come guarda la gente. All’inizio del mondo essa veniva chiamata volpe…mentre l’asino (remember il capogruppo Alberto Preioni?) non era ancora in commercio”.