Posto fisso

Dicono che… non siano sfuggiti ai dirigenti più attenti quei due nomi comparsi nelle graduatorie dei duecento impiegati (profilo C) che hanno vinto il concorso del Comune di Torino e che oggi prenderanno servizio a Palazzo civico. Tra questi, infatti, ci sono anche l’ex consigliera comunale del Movimento 5 stelle Maura Paoli (foto), esponente di spicco dell’ala più barricadera e ortodossa della (allora) maggioranza pentastellata, e Caterina Pregliasco che per cinque anni è stata al fianco di Chiara Appendino curandone l’immagine sui social assieme a Xavier Bellanca. Entrambe hanno partecipato al concorso quando erano ancora in carica, nei rispettivi ruoli, di eletta e di superconsulente. “Pensa l'avessimo fatto noi...” borbotta qualche consigliere dem. Anche loro saranno accolte questa mattina, insieme a tutti gli altri neo assunti, dal sindaco Stefano Lo Russo che darà loro il benvenuto nel palazzo comunale.

_ _ _ _

Successivamente alla pubblicazione di questo articolo, Caterina Pregliasco ha fatto sapere di aver rinunciato all'incarico.