La fortuna di Marchioni

Dicono che… in un anno finora parco di soddisfazioni, sia stata per lui una consolazione non da poco. Proprio nei giorni in cui ha perso le elezioni a Omegna, e poi ha deciso di abbandonare anche lo scranno in consiglio comunale, pare che l’ex sindaco Paolo Marchioni sia almeno riuscito a tenere il suo posto di lavoro. L’esponente leghista, infatti, non compare tra gli oltre sessanta navigator che la Regione Piemonte ha deciso di lasciare a casa, non rinnovando loro il contratto. Un bel colpo di fortuna.