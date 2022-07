Asti, controlli carabinieri contro abbandono animali

Nell'Astigiano, in vista delle vacanze estive, carabinieri e Gruppo Forestale hanno iniziato una serie di controlli per evitare il fenomeno dell'abbandono di animali domestici. I controlli, in prevalenza, si sono concentrati sui cani, le vittime più frequenti e numerose, verificando condizioni di vita e custodia degli animali, ma anche il rispetto della normativa in materia, in particolare sulle vaccinazioni. A Incisa Scapaccino i carabinieri della Stazione forestale di Nizza Monferrato hanno sanzionato in via amministrativa il proprietario di un cane meticcio vincolato a una catena la cui lunghezza era ben inferiore ai cinque metri, misura minima prescritta per legge, e completamente sconosciuto all'anagrafe canina regionale in quanto sprovvisto di microchip. I controlli continueranno per tutto il periodo estivo anche in collaborazione con il servizio Veterinario dell'Asl di Asti.