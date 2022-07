COMUNE DI TORINO

Alpini, baruffa in Sala Rossa

Dopo le dispute a Palazzo Lascaris, il dibattito sul corpo arriva nell'aula del Comune di Torino: destra e sinistra si azzuffano sulle presunte molestie al raduno di Rimini

Da Palazzo Lascaris alla Sala Rossa, proseguono le discussioni sul corpo degli alpini. Nell’aula del Comune di Torino a infiammare la discussione tra destra e sinistra sono state due mozioni, rispettivamente del capogruppo della Lista Civica, Silvio Viale, e della consigliera della Lega Elena Maccanti, che affrontano da due punti di vista diversi il tema del sostegno al corpo degli alpini e all’Ana, l’associazione delle penne nere dopo il caso scoppiato all’ultima adunata nazionale di Rimini e le presunte molestie di cui hanno parlato alcune donne.

A provocare lo scontro, in particolare, è stato l’intervento del capogruppo di FdI, Giovanni Crosetto, che ha parlato di una “campagna diffamatoria” e di “leggenda degli stupri. C’è stata una sola denuncia, poi archiviata – ha detto –. Il corpo degli alpini è stato l’unica vera vittima della vicenda”. Anche per il consigliere della Lega Giuseppe Catizone “sono state accuse ingiuste e troppo generalizzate”. Ancora una volta fuori registro la consigliera di Sinistra Ecologista Sara Diena secondo cui le parole dei colleghi “legittimano quei comportamenti di persone imperniate di cultura dello stupro”. Per la capogruppo Pd Nadia Conticelli “c’è un tentativo goffo e astorico di politicizzare il corpo degli alpini a l’Ana e di strumentalizzare a fini politici dei fatti di cronaca. Solo la brutta politica può mettere in contrapposizione la credibilità e il valore del corpo degli alpini e dell’Ana, che qui nessuno mette in discussione, con le denunce circostanziate di donne e ragazze”. Alla fine l’aula ha respinto la mozione della Lega e approvato il provvedimento di Viale che, oltre a esprimere “solidarietà alle donne, che hanno subito molestie sessuali durante il raduno” chiede che Parlamento e Regione Piemonte modifichino le date, rispettivamente della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli alpini e della Giornata regionale del Valore alpino.