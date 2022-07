Scissione Dal Fabbro

Dicono che… in colloqui privati e riservati si accrediti come uno dei registi della scissione di Luigi Di Maio dal M5s. Del resto, Luca Dal Fabbro prima di approdare al vertice di Iren, grazie ai buoni uffici del Pd nazionale, dall’aprile 2019 al giugno 2020 è stato presidente di Snam nominato in quota grillini. Il ministro degli Esteri, oggi leader dei fuoriusciti di “Insieme per il futuro” era stato tra i primi nell’aprile scorso a mostrarsi sorpreso della scelta rivendicata dal sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, di un manager che dopo aver gravitato nell’orbita dei 5 stelle “se lo sono presi in carico quelli del Pd”.